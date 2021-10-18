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स्वास्थ्य विभाग ने जिले में पांच साल तक के करीब 2.07 लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 1000 बूथ बनाए गए हैं। अब अगले दो दिन स्वास्थ्य टीमें घर-घर पहुंचकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. दीपक चौधरी ने बताया कि रविवार को बूथों पर टीकाकरण किया गया। सोमवार और मंगलवार को डोर-टू-डोर अभियान चलेगा। इ118 मोबाइल और 67 ट्रांजिट टीमें तैनात : डॉ. चौधरी ने बताया कि अभियान के लिए 118 मोबाइल टीमें गठित की गई हैं। इसके अलावा 67 ट्रांजिट टीमें भी लगाई गई हैं। ये टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने वाले बच्चों को खुराक पिलाएंगी।अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग का सहयोग लिया जा रहा है। दोनों विभाग अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं ताकि कोई बच्चा खुराक से वंचित न रहे।डॉ. चौधरी ने अभिभावकों से अपील की कि जिन बच्चों को रविवार को खुराक नहीं पिलाई जा सकी वे स्वास्थ्य विभाग की टीम के घर पहुंचने पर दवा जरूर पिलवाएं। उन्होंने कहा कि पोलियो से बचाव के लिए पांच साल तक के प्रत्येक बच्चे को खुराक पिलाना जरूरी है।