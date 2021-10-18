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नई टीम बनने के बाद शहर के सभी वार्डों और मुख्य मार्गों पर नियमित निगरानी और औचक निरीक्षण किया जा सकेगा। वर्तमान में अवैध होर्डिंग्स हटाने की जिम्मेदारी एचकेआरएन के तहत कार्यरत एक कनिष्ठ अभियंता के नेतृत्व में महज तीन कर्मचारियों के पास है। सीमित स्टाफ के कारण पूरे शहर में निगरानी रखना और अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई करना मुश्किल हो रहा है।कर्मचारी मुख्य रूप से दिल्ली रोड से ही अवैध होर्डिंग्स और पोस्टर हटवा रहे हैं। शहर के अन्य हिस्सों में नियमित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कई बार एक क्षेत्र में निगम की कार्रवाई के बाद दूसरे इलाकों में फिर से अवैध बैनर और होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं। ऐसे में कार्रवाई का स्थायी असर नहीं दिख रहा।कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से अलग-अलग क्षेत्रों में टीम तैनात कर निगरानी की जा सकेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई संभव होगी। निगम अधिकारियों का दावा है कि नई व्यवस्था से अभियान तेज होगा। इससे सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और शहर की सुंदरता बिगाड़ने वालों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।अवैध होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई के लिए टीम बढ़ाने की जरूरत है। आयुक्त से कर्मचारियों की संख्या आठ करने की मांग की गई है। - सुनील लांबा, एमई, नगर निगम