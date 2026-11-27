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हिसार। नागरिक अस्पताल के कैदी वार्ड से डिस्चार्ज होने के बाद बरवाला थाना पुलिस ने लारेंस बिश्नोई गिरोह के शूटर गांव नलवा निवासी प्रदीप को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से उसे दो दिन के रिमांड पर लिया गया। प्रदीप 21 नवंबर को बहबलपुर-जेवरा मार्ग पर सीआईए टीम के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ था। उस पर रोहतक के स्कूल संचालक और मधुबन के एक गांव के सरपंच से पांच-पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है। मुठभेड़ के दौरान उसकी गोली एएसआई राममेहर की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी थी। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध पिस्तौल और कारतूस बरामद किया था। उसके खिलाफ हत्या प्रयास, सरकारी ड्यूटी में बाधा और शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।