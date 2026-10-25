फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Largest annual fair of Agrawal community at Agroha Dham; Himachal Pradesh Governor Kavindra Gupta attends

हिसार: अग्रवाल समाज का अग्रोहा धाम में सबसे बड़ा वार्षिक मेला, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कवींद्र गुप्ता पहुंचे

Sun, 25 Oct 2026 01:29 PM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Sun, 25 Oct 2026 01:29 PM IST
सार

मेले में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, प्रदेश के निकाय मंत्री विपुल गोयल, पंजाब के मंत्री वीरेंद्र गोयल, राज्यसभा के पूर्व सदस्य डॉ. सुभाष चंद्रा और हिसार की विधायक सावित्री जिंदल मुख्य मंच से संबोधित किया। 

विज्ञापन
Largest annual fair of Agrawal community at Agroha Dham; Himachal Pradesh Governor Kavindra Gupta attends
अग्रोहा पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कवीन्द्र गुप्ता। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अग्रवाल समाज के सबसे बड़े धाम अग्रोहा में शरद पूर्णिमा पर रविवार को वार्षिक मेले का आयोजन किया गया है। धाम को रोशनी, फूलों और लड़ियों से सजाया गया है। सुबह पांच बजे शक्ति सरोवर में स्नान के साथ धार्मिक आयोजन शुरू हुए। मेले में भाग लेने के लिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान चंडीगढ़, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। 

विज्ञापन


मेले में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, प्रदेश के निकाय मंत्री विपुल गोयल, पंजाब के मंत्री वीरेंद्र गोयल, राज्यसभा के पूर्व सदस्य डॉ. सुभाष चंद्रा और हिसार की विधायक सावित्री जिंदल मुख्य मंच से संबोधित किया। हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा और भजन गायिका अंजनी द्विवेदी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।
विज्ञापन


खानपान से लेकर घरेलू सामान की लगी स्टॉल
मेले में खानपान के सामानों से लेकर घरेलू कामकाज के लिए प्रयोग होने वाले सामान की कई स्टाल लगी हुई हैं। बच्चों के लिए खिलौने की स्टाल भी सजाई गई है। श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। धाम के प्रमुख रास्तों पर पुलिस और निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed