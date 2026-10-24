Hisar News: चाकू फेफड़े के आर-पार होने से गई थी करण की जान, इलाज कराने पहुंचे एक आरोपी को पकड़ा

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सुबह सिरसा जिले के जोधका निवासी करण के परिजन व गांव के लोग नागरिक अस्पताल में एकत्र हो गए। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव लेने से इन्कार कर दिया। पुलिसकर्मियों को समझाने पर भी नहीं माने तो जीआरपी के डीएसपी कृष्ण कुमार ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर गांव चले गए। पुलिस को दिए बयान में अर्जुन ने बताया कि करण व उसके साथी सालासर से हिसार आने वाली ट्रेन में सवार थे। जिसे डिब्बे में वे बैठे थे उमसें हिसार के शास्त्री नगर के कुछ युवक भोंपू बजा रहे थे। ऐसा करने से रोका तो वे करण व उसके दोस्तों गाली गलौज करने लगे। हिसार पहुंचने से पहले उन्होंने अपने कुछ साथियों को फोनकर रेलवे स्टेशन पर बुला लिया।फुटओवर ब्रिज पर किया हमलाहिसार रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म बदलने के दौरान फुटओवर ब्रिज पर 14-15 हमलावरों ने करण और उसके साथियों से झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान करण, शुभम, राहुल और मोनू को चाकू लगे। पुलिस ने मोहित चौहान, अरुण वाल्मीकि और रितिक सहित 6-7 अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की है।इलाज कराने आया और पकड़ा गयारात करीब 11 बजे हाथ पर चोट लगा एक युवक जिला नागरिक अस्पताल में उपचार कराने पहुंचा। उसे करण के साथियों ने पहचान लिया और जीआरीप को सूचना दे दी। उसे वहीं पर हिरासत में ले लिया। हमले में घायल मोनू को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है जबकि राहुल और शुभम नागरिक अस्पताल में ही उपचाराधीन हैं।तीन नामजद युवकों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जीआरपी के अलावा सीआईए वन और सीआईए टू भी आरोपियों की गिरफ्तारी में सहयोग कर रही हैं। - कृष्ण कुमार, डीएसपी, जीआरपी, हिसार।