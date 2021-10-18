Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:35 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:35 AM IST
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शिलान्यास
बरवाला: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा सुबह 10:30 बजे सिटी पार्क का शिलान्यास करेंगे।
रामलीला मंचन
पुराना राजकीय कॉलेज मैदान: कटला रामलीला की ओर से मंचन, रात 9 बजे से।
मुलतानी चौक: श्रीनृसिंह प्रह्लाद रामलीला दशहरा सभा की ओर से बड़े पर्दे पर मंचन, शाम 7 से रात 10 बजे तक।
विद्युतनगर: गेट नंबर एक स्थित रामलीला मैदान में श्रीबद्री-केदार रामलीला समिति की 46वीं रामलीला, रात 9 बजे से।
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बरवाला: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा सुबह 10:30 बजे सिटी पार्क का शिलान्यास करेंगे।
रामलीला मंचन
पुराना राजकीय कॉलेज मैदान: कटला रामलीला की ओर से मंचन, रात 9 बजे से।
मुलतानी चौक: श्रीनृसिंह प्रह्लाद रामलीला दशहरा सभा की ओर से बड़े पर्दे पर मंचन, शाम 7 से रात 10 बजे तक।
विद्युतनगर: गेट नंबर एक स्थित रामलीला मैदान में श्रीबद्री-केदार रामलीला समिति की 46वीं रामलीला, रात 9 बजे से।