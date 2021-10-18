Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:30 AM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:30 AM IST
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शांतिनगर
परमहंस श्रीयोग दरबार ब्रह्मज्ञान मंदिर के ब्रह्मपुरी तीर्थ स्थल पर नौ रामायणों के पाठ सुबह 7 से 8 बजे तक
कालवास
प्रदर्शनी : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं छायाचित्रों की प्रदर्शनी सुबह 8 बजे से
टाउन पार्क
भारत संकल्प सभा : सेवा ज्योति यात्रा के समापन पर टाउन पार्क हिसार में भारत संकल्प सभा सुबह 9 बजे
उत्तमनगर
भागवत कथा : गुरुद्वारा साहिब के पास भागवत कथा शाम 3 से 6 बजे तक।
विज्ञापन
परमहंस श्रीयोग दरबार ब्रह्मज्ञान मंदिर के ब्रह्मपुरी तीर्थ स्थल पर नौ रामायणों के पाठ सुबह 7 से 8 बजे तक
कालवास
प्रदर्शनी : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं छायाचित्रों की प्रदर्शनी सुबह 8 बजे से
टाउन पार्क
भारत संकल्प सभा : सेवा ज्योति यात्रा के समापन पर टाउन पार्क हिसार में भारत संकल्प सभा सुबह 9 बजे
उत्तमनगर
भागवत कथा : गुरुद्वारा साहिब के पास भागवत कथा शाम 3 से 6 बजे तक।