Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:04 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:04 AM IST
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सिटी में आज
उत्तमनगर
भागवत कथा : उत्तमनगर में भागवत कथा शाम 3 से 6 बजे तक।
एस्ट्रो टर्फ
स्वागत समारोह : स्वर्ण विजेता सविता पूनिया और दीपिका सहरावत का स्वागत समारोह दोपहर बाद 3 बजे ताज पैलेस तोशाम रोड और 5 बजे एस्ट्रो टर्फ पर।
शांतिनगर
अवतरण दिवस : परमहंस श्रीयोग दरबार ब्रह्मज्ञान मंदिर शांतिनगर के ब्रह्मपुरी तीर्थ स्थल पर पाठ सुबह 6 से 8 बजे तक।
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उत्तमनगर
भागवत कथा : उत्तमनगर में भागवत कथा शाम 3 से 6 बजे तक।
एस्ट्रो टर्फ
स्वागत समारोह : स्वर्ण विजेता सविता पूनिया और दीपिका सहरावत का स्वागत समारोह दोपहर बाद 3 बजे ताज पैलेस तोशाम रोड और 5 बजे एस्ट्रो टर्फ पर।
शांतिनगर
अवतरण दिवस : परमहंस श्रीयोग दरबार ब्रह्मज्ञान मंदिर शांतिनगर के ब्रह्मपुरी तीर्थ स्थल पर पाठ सुबह 6 से 8 बजे तक।