हरियाणा के चार जिलों में ओलावृष्टि: आज भी तेज हवा चलने और हल्की बारिश के आसार, रात्रि तापमान में गिरावट

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शनिवार हिसार, जींद, फतेहाबाद, भिवानी में हल्की बूंदाबांदी और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हुई। भिवानी में तेज आंधी चली। मौसम विभाग ने रविवार को भी हल्की बारिश व तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम में आए बदलाव की वजह से प्रदेश में रात्रि तापमान में सामान्य के मुकाबले 2.4 डिग्री और अधिकतम में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा दिखेगा।

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मौसम विशेषज्ञ चंद्रमोहन ने बताया कि मध्यम श्रेणी का एक पश्चिमी विक्षोभ शुक्रवार रात से सक्रिय हुआ जिसका असर से सुबह से दिखाई दिया। हरियाणा, दिल्ली- एनसीआर में बादलों का प्रभाव रहा। महेंद्रगढ़ जिले में बिखराव वाली छिटपुट बूंदाबांदी हुई। दोपहर बाद पश्चिमी हिस्सों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी जिले में तेज गति की हवा, आंधी का असर रहा। शाम पांच बजे के बाद हल्की बारिश और कहीं-कहीं छिटपुट ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज की गईं।डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि शुक्रवार रात भी रोहतक, झज्जर, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र में हल्की बारिश और छिटपुट ओलावृष्टि हुई। इससे प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। उत्तरी जिलों में रविवार को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की बारिश की उम्मीद है।चरखी-दादरी जिले में शुक्रवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि से 12 गांवों में धान और कपास की फसलों को नुकसान हुआ है। इन गांवों में 11,765 एकड़ धान की फसल प्रभावित हुई है जो करीब 4,706 हेक्टेयर है। वहीं, 190 एकड़ यानी 76 हेक्टेयर में कपास की फसल को भी नुकसान हुआ है। पैंतावास कलां और अखत्यारपुरा में धान की फसल को 26 से 50 प्रतिशत तक नुकसान का अनुमान है।