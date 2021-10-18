फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Gargi Sadan triumphs in the relay race.

Hisar News: रिले रेस में गार्गी सदन ने मारी बाजी

Thu, 15 Oct 2026 01:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
Gargi Sadan triumphs in the relay race.
हांसी। एसडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल में कक्षा छठी से नौवीं तक के विद्यार्थियों के लिए रिले रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें गार्गी, सुभाष, सरोजिनी और विवेकानंद सदन के विद्यार्थियों ने भाग लिया। गार्गी सदन के प्रवीण, गोमित, आर्यन और जयनीत ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता पीटीआई पूनम की देखरेख में हुई। प्रधानाचार्या ऋतु सिंह ने विजेताओं को बधाई देते हुए विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। प्रबंधक समिति ने भी विद्यार्थियों के प्रदर्शन की सराहना की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed