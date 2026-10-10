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Hisar News: हांसी के रजवाहे में मिला महिला का सड़ा-गला शव

Sat, 10 Oct 2026 11:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Sat, 10 Oct 2026 11:45 PM IST
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हांसी। राजकीय महाविद्यालय के नजदीक हनुमान कॉलोनी के सामने स्थित रजवाहे में शनिवार सुबह अज्ञात महिला का सड़ा-गला शव मिला। यह पता नहीं चल पाया है कि शव किसका है। सोमवार को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।




किला पुलिस चौकी के जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि शव बुरी तरह गल-सड़ चुका है। इसलिए पहचान करना मुश्किल हो रहा है। शव के कमर से नीचे का हिस्सा गायब है। शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था। एक राहगीर ने सुबह करीब 10 बजे रजवाहे के पानी में महिला का शव होने की सूचना दी थी। शव को हांसी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया जहां से अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। पुलिस मृतका की पहचान करने के प्रयास कर रही है। आसपास के क्षेत्रों में महिला की तस्वीरें प्रसारित करवाई जा रही हैं।
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