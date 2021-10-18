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समापन समारोह में एसडीएम राजेश खोथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। महोत्सव के दौरान लोक नृत्य समूहों और नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। युवा कलाकारों ने अपनी भाव-भंगिमाओं, तालमेल और प्रभावशाली अभिनय के माध्यम से सामाजिक संदेश दिए।महोत्सव की थीम के अनुरूप युवाओं ने नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शाया। हरियाणा की संस्कृति, परंपराओं और पहचान को दर्शाती प्रस्तुति ''''दुनिया में सबसे न्यारा म्हारा हरा-भरा हरियाणा'''' को भी दर्शकों की खूब सराहना मिली।एसडीएम ने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति और भविष्य की आधारशिला होते हैं। युवाओं को अपनी ऊर्जा, रचनात्मकता और नई सोच का उपयोग समाज व देश के विकास में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा युवाओं के स्वास्थ्य, क्षमता और भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए उन्हें नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए।उन्होंने कहा कि ऐसे महोत्सव युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मंच देने के साथ उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन, आपसी सहयोग और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करते हैं। युवाओं को मेहनत और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ते हुए विकसित भारत के संकल्प में योगदान देना चाहिए।इस अवसर पर राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य धूप सिंह, प्रधानाचार्य अनुज पंघाल, एपीओ जितेंद्र सिंह बराड़ और एसडी कॉलेज के प्राचार्य सुरेश गुप्ता सहित दोनों राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के स्टाफ सदस्य और अन्य प्रबुद्धजन मौजूद रहे।