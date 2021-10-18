फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Fight germs: Wash your hands with soap for 30 seconds.

Hisar News: कीटाणुओं पर वार, साबुन से 30 सेकंड तक करें हाथ साफ

Thu, 15 Oct 2026 01:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:18 AM IST
विज्ञापन
Fight germs: Wash your hands with soap for 30 seconds.
हिसार। कीटाणुओं से बचने के लिए साबुन और पानी से कम से कम 30 सेकंड तक हाथ धोना जरूरी है। चिकित्सकों के अनुसार, सार्वजनिक स्थान से घर लौटने और खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। लापरवाही बरतने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और व्यक्ति बीमार पड़ सकता है।
विज्ञापन

कोरोना काल में लोगों ने हाथों की सफाई और सैनिटाइजर के महत्व को समझा था। उस दौरान लोग बार-बार हाथ साफ करते थे, लेकिन अब कई लोग साधारण पानी से भी हाथ ठीक से धोने में परहेज करते हैं। हाथ धोने के बाद उन्हें साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। हाथों के जरिए फैलने वाली बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 15 अक्तूबर को हैंडवॉश-डे मनाया जाता है।
विज्ञापन

हाथ धोना ही नहीं, सही तरीका भी जरूरी
बिना हाथ धोए खाना खाने या अन्य काम करने से कीटाणु शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये कीटाणु दिखाई नहीं देते, लेकिन संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए हाथों को साबुन से अच्छी तरह मलकर धोना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

हम अधिकतर काम हाथों से ही करते हैं। ऐसे में साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। पहले हाथों पर साबुन अच्छी तरह मलें और फिर पानी से धोएं। हाथों की सफाई में लापरवाही से संक्रमण हो सकता है, जो आगे चलकर बीमारी का रूप ले सकता है। दिन में चार से पांच बार हाथ जरूर धोने चाहिए।
- डॉ. प्रभुदयाल, एसएमओ, जिला नागरिक अस्पताल।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed