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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Festive spirit dampened; market under the shadow of a slowdown.

Hisar News: त्योहारी रंग फीका, बाजार पर मंदी का साया

Tue, 06 Oct 2026 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:48 AM IST
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Festive spirit dampened; market under the shadow of a slowdown.
मंदी के कारण सुनी हिसार की राजगुरू 
हिसार। हिसार मार्केट में रोजाना करीब 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होता है लेकिन त्योहारी सीजन में भी बाजार पर मंदी का साया है। श्राद्ध पक्ष के चलते लोग खरीदारी टाल रहे हैं। इसका सबसे अधिक असर कपड़ा कारोबार पर पड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक शॉप, घड़ी और प्रॉपर्टी कारोबार भी सुस्त है।
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व्यापारियों के अनुसार त्योहारी सीजन में सामान्यतः ग्राहकों की भीड़ बढ़ती है लेकिन इस बार लोग जरूरी सामान ही खरीद रहे हैं। बड़ी खरीदारी के लिए श्राद्ध पक्ष खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। प्रॉपर्टी के संभावित खरीदार भी फिलहाल निर्णय टाल रहे हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि इसके बाद बाजार में गतिविधियां तेज होंगी।
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शहर में रोजाना 10 करोड़ रुपये से अधिक का कपड़ा कारोबार होता है। अभी इसमें काफी मंदी है। ग्राहकों की ओर से खरीदारी टाले जाने से दुकानदारों को बिक्री बढ़ने का इंतजार है।
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- अनिल कुमार, प्रधान, कपड़ा मार्केट हिसार।
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ग्राहकों की आवाजाही पहले की अपेक्षा कम है। खरीदारी को लेकर उत्साह नहीं है। कारोबार मंदा होने से गुजारा करना मुश्किल हो रहा है।
- विजय ठकराल, बुक शॉप संचालक, नागोरी मार्केट हिसार।
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इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भी ग्राहकों की संख्या और खरीदारी प्रभावित हुई है। त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन अभी अपेक्षित तेजी नहीं आई है।

- मनीष जैन, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप संचालक, नागोरी गेट मार्केट हिसार।------------
घड़ी कारोबार में भी सुस्ती है। ग्राहक खरीदारी को लेकर सावधानी बरत रहे हैं। कारोबारियों को त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।
- राजेंद्र गुप्ता, घड़ी शॉप संचालक, नागोरी गेट हिसार।
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