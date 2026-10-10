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हिसार: बस की चपेट में आई छात्रा की 11 दिन बाद मौत, निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज

Sat, 10 Oct 2026 03:58 PM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Sat, 10 Oct 2026 03:58 PM IST
सार

हिसार में हुई एक दुखद घटना में, बस से उतरते समय रोडवेज बस के टायर के नीचे आने से गंभीर रूप से घायल हुई छात्रा विजेता की 11 दिन बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। 

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Female student struck by bus dies after 11 days in Hisar; was undergoing treatment at a private hospital
मृतक - फोटो : संवाद

विस्तार
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हिसार में बरवाला चुंगी पर रोडवेज बस के नीचे आने से गंभीर रूप से घायल हुई गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय की छात्रा विजेता ने हादसे के 11वें दिन उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। छात्रा का शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था।

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यह घटना 29 सितंबर को हुई थी, जब मनोविज्ञान विषय में बैचलर कर रही छात्रा विजेता रोडवेज बस से हिसार आ रही थी। बरवाला चुंगी पर बस से उतरते समय वह अचानक गिर गई और बस का पिछला टायर उसके ऊपर चढ़ गया। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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