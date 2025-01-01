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पंचायत की अध्यक्षता मोतीपुरा निवासी एवं सिवानी बार एसोसिएशन के प्रधान अधिवक्ता विजय सिंह खिचड़ ने की। उन्होंने कहा कि झुंपा कलां में स्थापित किए जा रहे पावरग्रिड सबस्टेशन से निकलने वाली बिजली लाइनों के मुआवजे में भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।किसानों ने बताया कि बीकानेर से झुंपा सबस्टेशन तक दो बिजली लाइनें आएंगी। यहां से फतेहाबाद, पातड़ा, जींद और सोनीपत के लिए चार लाइनें निकलेंगी। पातड़ा, फतेहाबाद और राजस्थान की ओर जाने वाली लाइनों के लिए हाईवे से सटे खेतों में 2 करोड़ 17 लाख रुपये प्रति एकड़ और सड़क से दूर खेतों में 92 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा निर्धारित किया गया है।जींद और सोनीपत की ओर जाने वाली लाइनों के लिए केवल 45 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा तय किया गया है। किसानों का कहना है कि एक ही क्षेत्र में अलग-अलग बिजली लाइनों के लिए अलग मुआवजा देना अन्याय है। उनकी मांग है कि मोतीपुरा से धुलकोट तक सभी प्रभावित किसानों को समान रूप से 92 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिले।किसानों ने बताया कि 21 नवंबर की शाम पावरग्रिड के अधिकारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल के साथ खेतों में टावर लगाने पहुंचे थे। इसकी सूचना मिलते ही आसपास के गांवों के ग्रामीण और महिलाएं मौके पर पहुंच गए। अखिल भारतीय किसान सभा के नेता दयानंद पूनिया, रामचंद्र फौजी और अंतर कस्वां भी वहां पहुंचे। ग्रामीणों के विरोध के चलते अधिकारियों और पुलिस बल को बिना टावर लगाए लौटना पड़ा।पंचायत में सर्वसम्मति से अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने का निर्णय लिया गया। किसान सभा के नेता दयानंद पूनिया ने कहा कि किसानों की एकजुटता ही उनके हक की लड़ाई को मजबूती देगी। तहसील सचिव अंतर कस्वां ने पंचायत का संचालन किया। इस अवसर पर राजबीर सिहाग, बिल्लू गोदारा, सुखबीर सिंह शेरपुरा, सुरेश सैनीवास, रामफल फौजी, धर्मबीर बुधशैली और रमेश शर्मा मौजूद रहे।