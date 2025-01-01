विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वह जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाली जन-जन अधिकार रैली की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को दादा देवराज धर्मशाला में जिलास्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को सबोधित कर रहे थे।उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हरियाणा की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय पंजाब के दौरों में व्यस्त हैं। एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने करोड़ों मतदाताओं के वोट कटने की आशंका जताई और चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।सम्मेलन में पूर्व विधायक एवं प्रभारी अमरजीत ढांडा, प्रदेश अध्यक्ष बृज शर्मा, रविंद्र सांगवान, कर्ण सिंह, जिलाध्यक्ष अमित बूरा, हलका प्रधान ईश्वर सिंघवा, युवा जिलाध्यक्ष हर्ष पेटवाड़, योगेश गौतम और सुभाष बेरवाल मौजूद रहे।आमजन के हितों की अनदेखी कर रही सरकार : डॉ. अजयजजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार में जजपा की भागीदारी के दौरान 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करवाई गई थी और किसानों को 24 घंटे में भुगतान मिलता था। भाजपा सरकार आमजन के हितों की अनदेखी कर रही है।