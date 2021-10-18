विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शुक्रवार को जिला सचिवालय के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की लंबित शिकायतों और उनके समाधान की स्थिति का जायजा लिया। बैठक में उपायुक्त ने विभागवार शिकायतों की समीक्षा करते हुए उनके लंबित रहने के कारणों और समाधान की प्रक्रिया की जानकारी ली।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को केवल औपचारिकता न समझें बल्कि उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन कर संबंधित नागरिक को संतोषजनक समाधान उपलब्ध करवाएं। प्रत्येक शिकायत की नियमित निगरानी की जाए और समाधान में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर किया जाए।इस दौरान गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डीके बहेरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के जिलाधिकारियों के साथ सीएम विंडो और एसएमजीटी पोर्टल की शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। उन्होंने पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के समाधान में उपायुक्त की कार्यशैली की सराहना की।उपायुक्त ने कहा कि सीएम विंडो और एसएमजीटी पोर्टल आमजन की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। सभी विभागों के अधिकारी शिकायतों के प्रति गंभीरता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी दिखाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने और शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।उन्होंने स्पष्ट किया कि जन शिकायतों का प्रभावी समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में सीटीएम हिमांशु चौहान सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।