Hisar News: कर्ज में डूबे व्यापारी ने खुद रची 54 लाख की लूट की कहानी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:12 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
सिवानी मंडी। कर्ज में डूबे अनाज-दाना व्यापारी जयमोहन ने 54 लाख रुपये की लूट की झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। मनसा देवी मंदिर के पास वीरवार शाम दी गई लूट की सूचना पुलिस जांच में गलत पाई गई। जांच में सामने आया कि व्यापारी ने खुद ही बदमाशों की ओर से नकदी लूटने की मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। अब पुलिस उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 182 के तहत कार्रवाई करेगी।
गांव ढाणी सिलावाली निवासी जयमोहन ने पुलिस को शिकायत दी थी कि माता मनसा देवी मंदिर के पास रेलवे अंडरब्रिज से आगे दो बदमाशों ने उसकी कार रुकवाकर करीब 54 लाख रुपये लूट लिए। उसके अनुसार एक युवक सड़क पर लेट गया था जिसके कारण उसे कार रोकनी पड़ी। इसी दौरान दूसरा युवक पहुंचा और कार में रखा नकदी से भरा थैला लेकर भाग निकला।
मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी सुरेंद्र सिंह, थाना प्रभारी रिसाल सिंह और सीआईए की टीमें जांच में जुट गई थीं। पूछताछ में व्यापारी के बयानों में विरोधाभास मिलने पर पुलिस ने गहनता से जांच की। थाना प्रभारी रिसाल सिंह ने बताया कि लूट की घटना झूठी पाई गई है। शिकायतकर्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 182 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
दलाल ने सौदे से किया इन्कार, पत्नी को भी नकदी की जानकारी नहीं
व्यापारी ने बताया था कि वह रुपये लेकर ग्वार खरीदने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने जब उसके बताए दलाल से बात की तो उसने किसी तरह का सौदा होने से इन्कार कर दिया। रुपये घर पर कहां रखे थे, इस बारे में पूछने पर जयमोहन ने जिस मकान का जिक्र किया, वह किसी दूसरे व्यक्ति का निकला। मकान मालिक को भी वहां रुपये रखे होने की जानकारी नहीं थी। उसकी पत्नी को भी इतनी बड़ी नकदी होने के बारे में पता नहीं था। इन तथ्यों से पुलिस को शिकायत झूठी होने का शक हुआ।
- सुरेंद्र सिंह, डीएसपी, सिवानी मंडी।
विज्ञापन
गांव ढाणी सिलावाली निवासी जयमोहन ने पुलिस को शिकायत दी थी कि माता मनसा देवी मंदिर के पास रेलवे अंडरब्रिज से आगे दो बदमाशों ने उसकी कार रुकवाकर करीब 54 लाख रुपये लूट लिए। उसके अनुसार एक युवक सड़क पर लेट गया था जिसके कारण उसे कार रोकनी पड़ी। इसी दौरान दूसरा युवक पहुंचा और कार में रखा नकदी से भरा थैला लेकर भाग निकला।
विज्ञापन
मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी सुरेंद्र सिंह, थाना प्रभारी रिसाल सिंह और सीआईए की टीमें जांच में जुट गई थीं। पूछताछ में व्यापारी के बयानों में विरोधाभास मिलने पर पुलिस ने गहनता से जांच की। थाना प्रभारी रिसाल सिंह ने बताया कि लूट की घटना झूठी पाई गई है। शिकायतकर्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 182 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
दलाल ने सौदे से किया इन्कार, पत्नी को भी नकदी की जानकारी नहीं
व्यापारी ने बताया था कि वह रुपये लेकर ग्वार खरीदने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने जब उसके बताए दलाल से बात की तो उसने किसी तरह का सौदा होने से इन्कार कर दिया। रुपये घर पर कहां रखे थे, इस बारे में पूछने पर जयमोहन ने जिस मकान का जिक्र किया, वह किसी दूसरे व्यक्ति का निकला। मकान मालिक को भी वहां रुपये रखे होने की जानकारी नहीं थी। उसकी पत्नी को भी इतनी बड़ी नकदी होने के बारे में पता नहीं था। इन तथ्यों से पुलिस को शिकायत झूठी होने का शक हुआ।
- सुरेंद्र सिंह, डीएसपी, सिवानी मंडी।