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गांव ढाणी सिलावाली निवासी जयमोहन ने पुलिस को शिकायत दी थी कि माता मनसा देवी मंदिर के पास रेलवे अंडरब्रिज से आगे दो बदमाशों ने उसकी कार रुकवाकर करीब 54 लाख रुपये लूट लिए। उसके अनुसार एक युवक सड़क पर लेट गया था जिसके कारण उसे कार रोकनी पड़ी। इसी दौरान दूसरा युवक पहुंचा और कार में रखा नकदी से भरा थैला लेकर भाग निकला।मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी सुरेंद्र सिंह, थाना प्रभारी रिसाल सिंह और सीआईए की टीमें जांच में जुट गई थीं। पूछताछ में व्यापारी के बयानों में विरोधाभास मिलने पर पुलिस ने गहनता से जांच की। थाना प्रभारी रिसाल सिंह ने बताया कि लूट की घटना झूठी पाई गई है। शिकायतकर्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 182 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।व्यापारी ने बताया था कि वह रुपये लेकर ग्वार खरीदने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने जब उसके बताए दलाल से बात की तो उसने किसी तरह का सौदा होने से इन्कार कर दिया। रुपये घर पर कहां रखे थे, इस बारे में पूछने पर जयमोहन ने जिस मकान का जिक्र किया, वह किसी दूसरे व्यक्ति का निकला। मकान मालिक को भी वहां रुपये रखे होने की जानकारी नहीं थी। उसकी पत्नी को भी इतनी बड़ी नकदी होने के बारे में पता नहीं था। इन तथ्यों से पुलिस को शिकायत झूठी होने का शक हुआ।- सुरेंद्र सिंह, डीएसपी, सिवानी मंडी।