Hisar News: ओवरलोड वाहनों पर सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई, पांच के चालान

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अभियान का नेतृत्व सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना ने किया। उनके साथ आरटीए के यातायात निरीक्षक हरविंदर सिंह, एएसआई सुरेंद्र, हेड कांस्टेबल जितेंद और विजय मौजूद रहे।सुनैना ने बताया कि ओवरलोडिंग, टैक्स चोरी, बीमा, पीयूसी और अन्य जरूरी दस्तावेजों के बिना वाहन चलाने की शिकायतों पर हिसार क्षेत्र के प्रमुख मार्गों पर जांच की गई। वाहनों की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, पीयूसी, टैक्स दस्तावेज और लदे माल की चौड़ाई व वजन की जांच हुई। जिन वाहन मालिकों ने मौके पर ऑनलाइन चालान राशि जमा की, उन्हें आगे जाने दिया गया।स्कूल बसों के लिए निर्देशसुनैना ने स्कूल और कॉलेज बसों में सीसीटीवी कैमरे, फर्स्ट एड बॉक्स, प्रशिक्षित अटेंडेंट, वर्दीधारी चालक और निर्धारित गति सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बच्चों को बस में चढ़ाते-उतारते समय विशेष सावधानी बरतने को कहा।