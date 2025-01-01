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Hisar News: मिर्जापुर-खरकड़ी रोड पर खंभे से टकराई कार

Wed, 07 Oct 2026 12:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:53 AM IST
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Car crashes into pole on Mirzapur-Kharkadi Road
खरकड़ी रोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी
घिराय। मिर्जापुर-खरकड़ी रोड पर खोखा मोड़ के पास सोमवार रात करीब साढ़े 10 बजे एक गाड़ी अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी ने बिजली के खंभे तोड़ दिए और कुछ दूरी पर जाकर रुकी। हादसे में गाड़ी सवार लोगों को ज्यादा चोटें नहीं आईं।
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दुर्घटना के बाद बिजली की तारें सड़क पर गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। सूचना पर बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तारों को हटाकर बिजली व्यवस्था सुरक्षित की। इसके बाद सड़क को यातायात के लिए चालू कराया गया। हादसे के दौरान अन्य वाहन चपेट में आने से बच गए। संवाद
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