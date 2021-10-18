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Hisar News: 4 दिन से लापता किशोर का नहर में मिला शव

Thu, 08 Oct 2026 01:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:24 AM IST
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Body of teenager missing for four days found in canal
नारनौंद। गांव कोथ कलां से चार अक्तूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए 14 वर्षीय रोहन का शव बुधवार को बालसमंद ब्रांच में घिराय के पास मिला। पुलिस और परिजन कई दिनों से उसकी तलाश में जुटे थे। मंगलवार शाम को भी नहर में तलाशी अभियान चलाया गया था लेकिन अंधेरा होने के कारण इसे रोकना पड़ा था। बुधवार को दोबारा तलाश के दौरान शव बरामद हुआ।
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पुलिस ने शव कब्जे में लेकर हांसी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर इत्तफाकिया कार्रवाई की है।
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रोहन के पिता रोहताश ने पुलिस को बताया कि वह चार अक्तूबर को खाना खाने घर आने के दौरान उन्होंने रोहन को भेड़-बकरियों के बाड़े में भेजा था। खाना खाने के बाद बाड़े में लौटे तो रोहन वहां नहीं मिला। उन्होंने आसपास खेलने जाने की बात सोची, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के गांवों में उसकी तलाश शुरू की।
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