Hisar News: 4 दिन से लापता किशोर का नहर में मिला शव

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पुलिस ने शव कब्जे में लेकर हांसी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर इत्तफाकिया कार्रवाई की है। विज्ञापन

रोहन के पिता रोहताश ने पुलिस को बताया कि वह चार अक्तूबर को खाना खाने घर आने के दौरान उन्होंने रोहन को भेड़-बकरियों के बाड़े में भेजा था। खाना खाने के बाद बाड़े में लौटे तो रोहन वहां नहीं मिला। उन्होंने आसपास खेलने जाने की बात सोची, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के गांवों में उसकी तलाश शुरू की। विज्ञापन विज्ञापन

पुलिस ने शव कब्जे में लेकर हांसी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर इत्तफाकिया कार्रवाई की है।रोहन के पिता रोहताश ने पुलिस को बताया कि वह चार अक्तूबर को खाना खाने घर आने के दौरान उन्होंने रोहन को भेड़-बकरियों के बाड़े में भेजा था। खाना खाने के बाद बाड़े में लौटे तो रोहन वहां नहीं मिला। उन्होंने आसपास खेलने जाने की बात सोची, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के गांवों में उसकी तलाश शुरू की।

नारनौंद। गांव कोथ कलां से चार अक्तूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए 14 वर्षीय रोहन का शव बुधवार को बालसमंद ब्रांच में घिराय के पास मिला। पुलिस और परिजन कई दिनों से उसकी तलाश में जुटे थे। मंगलवार शाम को भी नहर में तलाशी अभियान चलाया गया था लेकिन अंधेरा होने के कारण इसे रोकना पड़ा था। बुधवार को दोबारा तलाश के दौरान शव बरामद हुआ।