Hisar News: बाजरा-धान की आवक बढ़ी, खरीद शुरू न होने से किसान नाराज

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जिले में अब तक 1970.58 मीट्रिक टन बाजरे की आवक हुई है। रविवार को 1122.54 और सोमवार को 848.04 मीट्रिक टन बाजरा आया। कुल आवक बरवाला में 845.60, उकलाना 558.40, हिसार 464.98 और आदमपुर 101.60 मीट्रिक टन रही। बालसमंद और कैमरी में आवक नहीं हुई। सोमवार को बरवाला में 369.70, हिसार में 228.54 और उकलाना में 188.90 मीट्रिक टन बाजरा पहुंचा।धान ग्रेड-ए की कुल आवक 4610.60 मीट्रिक टन हुई। इसमें पिछले दिन 3045.30 और सोमवार को 1565.30 मीट्रिक टन शामिल है। उकलाना में 3304, बरवाला 1137.60, पाबड़ा 98.30 और आदमपुर में 70.70 मीट्रिक टन धान आया। बालसमंद, दौलतपुर और हिसार में आवक शून्य रही। किसान सभा नेता अभय फौजी ने जल्द सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की।