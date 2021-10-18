Hisar News: बाजरा-धान की आवक बढ़ी, खरीद शुरू न होने से किसान नाराज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:09 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:09 AM IST
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हिसार। जिले की मंडियों में बाजरा-धान की आवक बढ़ने के बावजूद सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में नाराजगी है। सोमवार को हिसार, उकलाना और अग्रोहा मंडियों में किसानों ने नारेबाजी कर विरोध जताया। हिसार की नई अनाज मंडी में डीएपी नहीं मिलने पर भी किसानों ने रोष जताया।
जिले में अब तक 1970.58 मीट्रिक टन बाजरे की आवक हुई है। रविवार को 1122.54 और सोमवार को 848.04 मीट्रिक टन बाजरा आया। कुल आवक बरवाला में 845.60, उकलाना 558.40, हिसार 464.98 और आदमपुर 101.60 मीट्रिक टन रही। बालसमंद और कैमरी में आवक नहीं हुई। सोमवार को बरवाला में 369.70, हिसार में 228.54 और उकलाना में 188.90 मीट्रिक टन बाजरा पहुंचा।
धान ग्रेड-ए की कुल आवक 4610.60 मीट्रिक टन हुई। इसमें पिछले दिन 3045.30 और सोमवार को 1565.30 मीट्रिक टन शामिल है। उकलाना में 3304, बरवाला 1137.60, पाबड़ा 98.30 और आदमपुर में 70.70 मीट्रिक टन धान आया। बालसमंद, दौलतपुर और हिसार में आवक शून्य रही। किसान सभा नेता अभय फौजी ने जल्द सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की।
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जिले में अब तक 1970.58 मीट्रिक टन बाजरे की आवक हुई है। रविवार को 1122.54 और सोमवार को 848.04 मीट्रिक टन बाजरा आया। कुल आवक बरवाला में 845.60, उकलाना 558.40, हिसार 464.98 और आदमपुर 101.60 मीट्रिक टन रही। बालसमंद और कैमरी में आवक नहीं हुई। सोमवार को बरवाला में 369.70, हिसार में 228.54 और उकलाना में 188.90 मीट्रिक टन बाजरा पहुंचा।
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धान ग्रेड-ए की कुल आवक 4610.60 मीट्रिक टन हुई। इसमें पिछले दिन 3045.30 और सोमवार को 1565.30 मीट्रिक टन शामिल है। उकलाना में 3304, बरवाला 1137.60, पाबड़ा 98.30 और आदमपुर में 70.70 मीट्रिक टन धान आया। बालसमंद, दौलतपुर और हिसार में आवक शून्य रही। किसान सभा नेता अभय फौजी ने जल्द सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की।
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