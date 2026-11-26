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महिला के पति ने बताया कि वह चिनाई का काम करता है। पति के अनुसार उनके बीच किसी तरह का विवाद नहीं हुआ था। घर में महिला और परिवार की एक अन्य महिला के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी के बाद उसकी पत्नी ने यह कदम उठाने का प्रयास किया। समय रहते उसके और पड़ोसी महिला के मौके पर पहुंचने से उसकी जान बच गई।बास थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर जयसिंह ने बताया कि पुलिस को रात करीब आठ बजे घटना की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम को मौके पर भेजा गया और महिला को हांसी के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल महिला के बयान दर्ज नहीं हो पाए हैं। उसके बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।रोते पति से पूछते रहे बच्चे- पापा, घर कब जाएंगे...अस्पताल में आउटडोर वार्ड के बाहर महिला का पति अपने दोनों मासूम बच्चों को सीने से लगाकर फूट-फूटकर रोता रहा। दोनों बच्चे बार-बार पिता से मासूमियत से पूछ रहे थे कि पापा, घर कब जाएंगे। बच्चों के इन सवालों का जवाब देते हुए पिता खुद को संभाल नहीं पा रहा था। यह दृश्य देखकर अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।