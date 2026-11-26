Hisar News: कहासुनी के बाद महिला ने फंदा लगाया, पति और पड़ोसी ने बचाई जान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:39 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:39 PM IST
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नारनौंद। बास क्षेत्र के एक गांव में पारिवारिक कहासुनी के बाद एक महिला ने घर की छत पर बने कमरे में फंदा लगाकर जान देने का प्रयास किया। गनीमत रही कि ऐन मौके पर उसका पति और एक पड़ोसी महिला वहां पहुंच गए। दोनों ने महिला को फंदे से नीचे उतारा और उपचार के लिए हांसी के सामान्य अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उपचार के बाद महिला की हालत खतरे से बाहर बताई।
महिला के पति ने बताया कि वह चिनाई का काम करता है। पति के अनुसार उनके बीच किसी तरह का विवाद नहीं हुआ था। घर में महिला और परिवार की एक अन्य महिला के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी के बाद उसकी पत्नी ने यह कदम उठाने का प्रयास किया। समय रहते उसके और पड़ोसी महिला के मौके पर पहुंचने से उसकी जान बच गई।
बास थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर जयसिंह ने बताया कि पुलिस को रात करीब आठ बजे घटना की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम को मौके पर भेजा गया और महिला को हांसी के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल महिला के बयान दर्ज नहीं हो पाए हैं। उसके बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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रोते पति से पूछते रहे बच्चे- पापा, घर कब जाएंगे...
अस्पताल में आउटडोर वार्ड के बाहर महिला का पति अपने दोनों मासूम बच्चों को सीने से लगाकर फूट-फूटकर रोता रहा। दोनों बच्चे बार-बार पिता से मासूमियत से पूछ रहे थे कि पापा, घर कब जाएंगे। बच्चों के इन सवालों का जवाब देते हुए पिता खुद को संभाल नहीं पा रहा था। यह दृश्य देखकर अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।
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महिला के पति ने बताया कि वह चिनाई का काम करता है। पति के अनुसार उनके बीच किसी तरह का विवाद नहीं हुआ था। घर में महिला और परिवार की एक अन्य महिला के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी के बाद उसकी पत्नी ने यह कदम उठाने का प्रयास किया। समय रहते उसके और पड़ोसी महिला के मौके पर पहुंचने से उसकी जान बच गई।
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बास थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर जयसिंह ने बताया कि पुलिस को रात करीब आठ बजे घटना की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम को मौके पर भेजा गया और महिला को हांसी के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल महिला के बयान दर्ज नहीं हो पाए हैं। उसके बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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रोते पति से पूछते रहे बच्चे- पापा, घर कब जाएंगे...
अस्पताल में आउटडोर वार्ड के बाहर महिला का पति अपने दोनों मासूम बच्चों को सीने से लगाकर फूट-फूटकर रोता रहा। दोनों बच्चे बार-बार पिता से मासूमियत से पूछ रहे थे कि पापा, घर कब जाएंगे। बच्चों के इन सवालों का जवाब देते हुए पिता खुद को संभाल नहीं पा रहा था। यह दृश्य देखकर अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।