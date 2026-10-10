Hisar News: जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले हरियाणा में सख्ती, 5 पदाधिकारी डिटेन
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Sat, 10 Oct 2026 11:37 PM IST
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नारनौंद। दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले हरियाणा में पुलिस-प्रशासन की सख्ती जारी रही। छात्र संगठनों के दो पदाधिकारियों को शुक्रवार को डिटेन करने के बाद शनिवार को भी पुलिस ने तीन पदाधिकारियों को डिटेन किया। इनमें आम आदमी पार्टी (आप), इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) और इंडियन स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन (आईएसओ) से जुड़े पदाधिकारी शामिल हैं।
शनिवार शाम तक सभी को छोड़ दिया गया। पुलिस ने शुक्रवार से शनिवार तक कुल पांच पदाधिकारियों को डिटेन किया था। बास पुलिस ने शनिवार सुबह आप के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सोरखी और इनेलो की नारनौंद हलका युवा इकाई के अध्यक्ष आशीष बेरवाल को डिटेन किया। पुलिस दोनों को अपने साथ ले गई और शाम करीब 4 बजे छोड़ दिया।
वहीं खेड़ी चोपटा पुलिस चौकी ने आईएसओ के नारनौंद हलका अध्यक्ष प्रदीप संधू को शनिवार सुबह डिटेन किया था। उन्हें भी शाम तक छोड़ दिया गया। जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने शुक्रवार को भी कार्रवाई की थी।
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क्रांतिकारी स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन (केएसओ) के अध्यक्ष हरिकेश ढांडा और एनएसयूआई के हांसी जिला अध्यक्ष राहुल सिवाच को सीआईए स्टाफ नारनौंद ने डिटेन कर लाई थी। हरिकेश ढांडा को शुक्रवार शाम को ही छोड़ दिया गया था जबकि राहुल से पूछताछ जारी थी। शनिवार शाम को राहुल को भी छोड़ दिया गया।
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शनिवार शाम तक सभी को छोड़ दिया गया। पुलिस ने शुक्रवार से शनिवार तक कुल पांच पदाधिकारियों को डिटेन किया था। बास पुलिस ने शनिवार सुबह आप के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सोरखी और इनेलो की नारनौंद हलका युवा इकाई के अध्यक्ष आशीष बेरवाल को डिटेन किया। पुलिस दोनों को अपने साथ ले गई और शाम करीब 4 बजे छोड़ दिया।
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वहीं खेड़ी चोपटा पुलिस चौकी ने आईएसओ के नारनौंद हलका अध्यक्ष प्रदीप संधू को शनिवार सुबह डिटेन किया था। उन्हें भी शाम तक छोड़ दिया गया। जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने शुक्रवार को भी कार्रवाई की थी।
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क्रांतिकारी स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन (केएसओ) के अध्यक्ष हरिकेश ढांडा और एनएसयूआई के हांसी जिला अध्यक्ष राहुल सिवाच को सीआईए स्टाफ नारनौंद ने डिटेन कर लाई थी। हरिकेश ढांडा को शुक्रवार शाम को ही छोड़ दिया गया था जबकि राहुल से पूछताछ जारी थी। शनिवार शाम को राहुल को भी छोड़ दिया गया।