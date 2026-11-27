विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नंगल में 33 केवी सबस्टेशन का निर्माण करीब एक साल में पूरा हुआ है। अभी इन गांवों में बलियाला और महमदकी स्थित 33 केवी सबस्टेशनों से बिजली की आपूर्ति की जाती है। नए सबस्टेशन के चालू होने से इन दोनों बिजलीघरों पर लोड कम होगा। इससे बिजली आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।नए सबस्टेशन का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि बिजली लाइनों में फॉल्ट आने पर उन्हें दुरुस्त करने में आसानी रहेगी। इससे ब्रेकडाउन की समस्या कम होगी और उपभोक्ताओं को बार-बार बिजली कटौती से राहत मिल सकेगी।बिजली निगम के ग्रामीण एसडीओ अशोक पानू ने बताया कि गांव नंगल में 33 केवी सबस्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसे अगले सप्ताह शुरू करने की तैयारी है। सबस्टेशन के चालू होने से नंगल के अलावा सरदारेवाला और लधुवास के हजारों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इससे आसपास के सबस्टेशनों पर ओवरलोडिंग कम होगी और बिजली फॉल्ट की समस्या में भी कमी आएगी।