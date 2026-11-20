विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

यह टिप्पणी विशेष न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने 400 ग्राम हेरोइन तस्करी के मामले में की है। अदालत ने रतिया निवासी संजय कुमार उर्फ छबील दास को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दो सह आरोपियों को कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और उप जिला न्यायवादी हरवीर सिंह मलिक ने पैरवी की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वारदात 27 नवंबर 2017 को हुई थी जबकि गवाहों की गवाही वर्ष 2026 तक दर्ज होती रही। इतने लंबे अंतराल के बाद किसी गवाह से घटना का हर विवरण ठीक उसी क्रम और समय के साथ याद रखने की अपेक्षा व्यावहारिक नहीं है।देवेंद्र और हरवीर ने बताया कि अदालत ने 16 नवंबर 2026 को संजय को दोषी करार दिया और 19 नवंबर को सजा सुनाई। अदालत ने एफएसएल रिपोर्ट और 10 गवाहों की गवाही को आधार मानते हुए संजय को दोषी ठहराया है। उसे 10 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।जुर्माना नहीं भरने पर दोषी संजय को एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। वहीं अदालत ने सह आरोपी पवन कुमार और कपिल कुमार को उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने पर संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।हेरोइन तस्करी में दो दोषियों को दो-दो साल की कैदफतेहाबाद। एनडीपीएस एक्ट के तहत हेरोइन बरामदगी के करीब आठ साल पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो-दो महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।विशेष न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने शहर थाने में 21 जनवरी 2018 में दर्ज मामले में रविकांत उर्फ शिवा और विक्की उर्फ सलेड़ा को सजा सुनाई। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि 21 जनवरी 2018 को पुलिस टीम पुराने बस अड्डे के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार दो युवकों को पुलिस ने 35 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था।पूछताछ में विक्की ने बताया कि वह दिल्ली के पीरागढ़ी क्षेत्र से हेरोइन खरीदकर लाया था और इसके लिए रविकांत ने उसे 45 हजार रुपये दिए थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए 18 नवंबर को सजा सुनाई है।