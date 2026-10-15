Fatehabad News: धारदार हथियार से गले पर वार कर पत्नी की हत्या

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जांच अधिकारी ओमप्रकाश जांगड़ा ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे हिम्मतपुरा गांव के सरपंच ने सूचना दी कि चंदा सिंह की ढाणी में एक महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बलविंदर कौर (52) का लहूलुहान शव आंगन में चारपाई पर पड़ा था।मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। भूपेंद्र सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन बलविंदर कौर और जीजा निर्मल सिंह अकेले ही घर में रहे रहे थे। निर्मल सिंह ने आरोप लगाया कि गले पर कस्सी से वार कर बहन की हत्या की है।जांच अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिला के गले पर धारदार हथियार से चोट मारी गई है। अभी यह नहीं कह सकते कि हथियार कस्सी है या कोई अन्य। उन्होंने बताया कि वारदात का खुलासा होने पर पड़ोसन ने शोर आसपास के लोगों को बुलाया और सरपंच को सूचित किया।मां को सरप्राइज देने इंग्लैंड से लौटा बेटा...मिली मौत की खबरबलविंद्रकौर के एक बेटा-बेटी है। बेटा मनप्रीत चार साल से इंग्लैंड में रहता है। बेटी पंजाब में शादीशुदा है। निर्मल सिंह की गांव में चार एकड़ जमीन है जिसे ठेके पर देता था। मनप्रीत वीरवार को ही इंग्लैंड से भारत पहुंचा। वह तड़के 4 बजे हांसी के गांव रतेरा में रह रहे अपने मामा के पास चला गया। उसे शुक्रवार को इंग्लैंड में रह रही मामा की बेटी के साथ देश लौटना था लेकिन मां को सरप्राइज देने के लिए एक दिन पहले ही आ गया। रतेरा से मामा के साथ ही उसे अपने घर जाना था। मामा के घर आए फोन से उसे पता चला कि मां अब दुनिया में नहीं रही। मनप्रीत अभी कुंवारा है। उसकी शादी के लिए बलविंदर कौर ने अखंड पाठ रखना था।महिला की हत्या मामले में पति पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वारदात क्यों अंजाम दी गई यह आरोपी के पकड़े जाने पर ही पता चल सकेगा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।- विनोद कुमार , पुलिस प्रवक्ता