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मैरिज पैलेस, धर्मशालाओं और अन्य विवाह स्थलों पर दिनभर शहनाइयां गूंजती रहीं। बाजारों और सड़कों पर भी विवाह समारोहों की चहल-पहल दिखाई दी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है।धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश सहित अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने के साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है। इसे देवउठनी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है।मान्यता है कि इस दिन से विवाह और अन्य शुभ कार्य फिर शुरू किए जा सकते हैं। इसी कारण देवउठनी एकादशी को विवाह के प्रमुख मुहूर्तों में शामिल किया जाता है। इस बार भी शुभ मुहूर्त के चलते जिले में बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित हुए।शहर में हुए धार्मिक कार्यक्रमदेवउठनी एकादशी के अवसर पर शहर के पुरानी तहसील रोड स्थित बाबा श्याम मंदिर में भगवान खाटू श्याम का जन्मोत्सव भी श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। मंदिर परिसर को फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया। बाबा का अलौकिक शृंगार किया गया और रात 8 बजे संकीर्तन शुरू हुआ। इसमें श्रद्धालुओं ने भजनों के माध्यम से बाबा की महिमा का गुणगान किया।