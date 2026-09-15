Fatehabad News: नाइजीरियन से मिले मोबाइल नंबरों से अंतरराष्ट्रीय गिरोह तक पहुंचेगी पुलिस

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रिमांड के दौरान आरोपी से कई संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले हैं। साइबर टीम इनके आधार पर नशा सप्लायरों के अंतरराष्ट्रीय गिरोह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। पूछताछ में सामने आया है कि दिल्ली में सक्रिय नाइजीरियन गिरोह प्रदेश में हेरोइन के साथ कोकीन की भी सप्लाई कर रहा है। नशे की सप्लाई के लिए महिलाओं का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके। इस मामले में पकड़ी गई निशा हिसार में पीजी में रह रही थी। 11 सितंबर को सीआईए टोहाना की टीम ने भूना रोड फ्लाईओवर के पास कार सवार निशा, सोनू कुमार निवासी गांव खानक, जिला भिवानी, हाल शीशमहल वाली गली, मॉडल टाउन हिसार व रविन्द्र शर्मा निवासी गांव नलवा, जिला हिसार कोकीन के साथ गिरफ्तार किया था।