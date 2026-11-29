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पराली जलाने के मामलों में कृषि विभाग की ओर से संबंधित किसानों पर कुल 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राहत की बात यह है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार पराली जलाने की घटनाओं में करीब 80 फीसदी की कमी आई है।कृषि विभाग और जिला प्रशासन की टीमें विभिन्न माध्यमों से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर लगातार निगरानी कर रही हैं। संबंधित स्थानों पर पहुंचकर जांच की जा रही है। जांच में गांव दमकौरा और कमाना में पराली की गांठें जली हुई मिलीं। विभाग की ओर से अन्य स्थानों पर भी आगजनी की सूचनाओं की पड़ताल की जा रही है।3.70 लाख एकड़ में से 97 फीसदी कटाई पूरी :जिले में इस बार धान का कुल रकबा 3.70 लाख एकड़ है। इसमें से अब तक 97 फीसदी फसल की कटाई हो चुकी है। शेष रकबे में कटाई का काम जारी है। फसल कटने के बाद खेतों में बचे अवशेषों का उचित निस्तारण करना किसानों के साथ प्रशासन के लिए भी चुनौती बना हुआ है। प्रशासन की ओर से किसानों को पराली नहीं जलाने और वैकल्पिक तरीकों से फसल अवशेषों का प्रबंधन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।पिछले साल 59 स्थानों पर जली थी पराली :वर्ष 2025 में जिले में 59 स्थानों पर फसल अवशेष जलाने की घटनाएं सामने आई थीं। इस बार अब तक 12 स्थानों पर ही आग लगाने की पुष्टि हुई है। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में पराली जलाने के मामलों में करीब 80 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। हालांकि धान कटाई का काम अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में शेष रकबे में कटाई पूरी होने तक निगरानी और जागरूकता अभियान जारी रखना जरूरी है।::::::::::::::::धान की कटाई का लगभग काम पूरा हो चुका है। इस साल 12 स्थानों पर फसल अवशेष जलाएं गए है। इन किसानों के खिलाफ रेड एंट्री दर्ज की गई है। -डॉ. राजपाल, तकनीकी सहायक, कृषि एवं कल्याण विभाग, फतेहाबाद।