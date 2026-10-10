Fatehabad News: नशे की 9600 गोलियों के साथ पकड़ा गया फर्जी चिकित्सक

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डीएसपी रतिया कुलवंत सिंह ने बताया कि पुलिस चौकी महमड़ा प्रभारी ज्योति प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम गांव ढाणी बबनपुर क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गांव महमड़ा निवासी खजान सिंह जो गांव बादलगढ़ में डॉक्टरी का कार्य करता है नशे की गोलियां बिक्री में भी संलिप्त है। वह गोलियों की बड़ी खेप लेकर पंजाब के बीरेवाला क्षेत्र में आपूर्ति करने जाने वाला है।इस पर पुलिस टीम ने गांव बादलगढ़ स्थित रविदास धर्मशाला के नजदीक कार्रवाई करते हुए खजान सिंह को दबोच लिया। पुलिस ने जब उसके पास मिले बैग की तलीशी ली तो 840 पत्तों में 9600 नशीली गोलियां बरामद हुईं।डीएसपी कुलवंत ने बताया कि सदर पुलिस ने खजान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर नशीली गोलियों की खेप के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास करेगी ताकि बढ़ते नशे को रोका जा सके।जमानत पर था आरोपीखजान सिंह गांव में झोलाछाप डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस करता है। आरोप है कि वह डॉक्टरी की आड़ में नशे का कारोबार कर रहा था। खजान सिंह 2019 में भी नशा तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था और इस मामले में जमानत पर था।