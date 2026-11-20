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टीम ने कॉपर-टी लगवाने वाली महिलाओं से फोन पर बात कर सेवाओं का फीडबैक भी लिया। डॉ. मयूर के नेतृत्व में आई टीम ने निरीक्षण के तीसरे दिन नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की पड़ताल की। इस दौरान कॉपर-टी लगवाने से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की गई।टीम ने रजिस्टर मांगा तो वह उपलब्ध नहीं हो पाया। इसके बाद प्रक्रिया में शामिल प्रशिक्षुओं की कार्यप्रणाली देखी गई। प्रशिक्षुओं ने सुरक्षा के लिए जरूरी मास्क और मेडिकल दस्ताने नहीं पहन रखे थे। टीम ने कॉपर-टी लगवाने वाली महिलाओं को बारी-बारी फोन कर उनसे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली।इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, आशा वर्करों की सक्रियता और एंबुलेंस सुविधा की भी जांच की गई। टीम ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत किए जा रहे कार्यों और उपलब्ध रिकॉर्ड का जायजा लिया।बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत जिले में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली की जांच के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय की टीम 18 से 20 नवंबर तक निरीक्षण पर रही। डॉ. मयूर के नेतृत्व में पहुंची टीम ने नागरिक अस्पताल फतेहाबाद के अलावा टोहाना, भूना और भट्टूकलां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा उप स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण किया है।टीकाकरण का रिकॉर्ड जांचाइसके बाद गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का रिकॉर्ड जांचा गया। टीम ने अस्पताल में मौजूद एक गर्भवती महिला से पूछा कि क्या आशा वर्कर कभी घर पर जांच करने या टीकाकरण के लिए आई है। महिला ने बताया कि कोई आशा वर्कर उसके पास नहीं आई। इससे फील्ड स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को लेकर भी सवाल खड़े हुए।एंबुलेंस सुविधा पर भी उठे सवालडिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची गर्भवती महिलाओं और उनके तीमारदारों से एंबुलेंस सुविधा के बारे में जानकारी ली गई। एक गर्भवती ने बताया कि वह अपने निजी वाहन से अस्पताल पहुंची है। वहीं, कई अन्य गर्भवती महिलाओं के तीमारदारों ने एंबुलेंस से आने की बात कही। टीम ने इस दौरान प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र का भी निरीक्षण किया।