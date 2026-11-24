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आयुष्मान भारत योजना के पात्र मरीज भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। अस्पताल प्रशासन ने ऑपरेशन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए अस्पताल में तैनात तीन आर्थो सर्जन डॉ. संजू, डॉ. दीपिका और डॉ. पंकज की टीम बनाई गई है। शुरुआती चरण में दो मरीजों के घुटने बदलने के ऑपरेशन किए जाएंगे।अब तक आयुष्मान भारत योजना के तहत घुटने बदलने की सर्जरी की सुविधा मुख्य रूप से निजी अस्पतालों में उपलब्ध थी। सरकार ने अब इस उपचार के पैकेज निजी अस्पतालों से हटाकर सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आरक्षित कर दिए हैं।इससे सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों को यह सुविधा मिलने का रास्ता खुल गया है। नागरिक अस्पताल में यह सुविधा शुरू होने से आर्थिक रूप से कमजोर और आयुष्मान योजना के पात्र मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।चार माह पहले मिली सी-आर्म मशीनघुटने बदलने के ऑपरेशन के लिए जरूरी उपकरणों में सी-आर्म मशीन भी शामिल है। नागरिक अस्पताल को करीब चार माह पहले यह मशीन मिल चुकी है। मशीन की मदद से ऑपरेशन के दौरान शरीर के अंदर की स्थिति को स्क्रीन पर देखकर सर्जरी करने में मदद मिलती है। अस्पताल में अब घुटने बदलने के साथ भविष्य में कुल्हे बदलने के ऑपरेशन शुरू करने की भी तैयारी है।निजी अस्पताल में डेढ़ से तीन लाख तक खर्चघुटने बदलने की सर्जरी पर निजी अस्पतालों में करीब डेढ़ से तीन लाख रुपये तक खर्च आता है। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना के पात्र मरीजों को सरकारी अस्पताल में यह सुविधा मिलने से बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है। जिले में योजना के तहत करीब 5.91 लाख पात्र लाभार्थी हैं।नागरिक अस्पताल में घुटनों का ऑपरेशन शुरू होंगे। मरीजों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीज को फायदा मिलेगा।- डॉ. सुभाष, एसएमओ, नागरिक अस्पताल।