Fatehabad News: हरविंद्र, कार्तिक, खुशदीप व पलक चुने गए श्रेष्ठ खिलाड़ी

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रतिया बाईपास स्थित अकादमी में प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि छत्रपाल कामरेड ने हरी झंडी दिखाकर किया। अकादमी संचालक हरदीप सिंह बोला ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना है। प्रतियोगिता में दौड़, वॉक रेस, बैक थ्रो, लंबी कूद और शॉटपुट सहित विभिन्न स्पर्धाएं करवाई गईं।प्रतियोगिता में छिंद्रपाल कौर बोला और खुशदीप कौर खोखर ने रेफरी की भूमिका निभाई। डॉ. गुरप्रीत सिंह और परमपाल सिंह स्कोरर रहे। इस अवसर पर कमेटी सदस्य राजकुमार वर्मा, दर्शन खोखर, जगसीर गिल, अंग्रेज सिंह, विक्रम बोड़ा, डॉ. हरमन सिंह, राजवीर कौर और राजू वर्मा सहित अनेक खेलप्रेमी मौजूद रहे।लड़कों के वर्ग के परिणामओपन वर्ग की 400 मीटर दौड़ में हरविंद्र चोदी प्रथम, दलीप बोहरा द्वितीय और हैप्पी भुल्लर तृतीय रहे। बैक थ्रो में कर्ण सरोहा ने पहला, कार्तिक ने दूसरा और अंशुल ने तीसरा स्थान हासिल किया। लॉन्ग जंप में हरविंद्र चोदी प्रथम, मनिंद्र समरा द्वितीय और गुरनूर मंडरे तृतीय रहे। शॉटपुट में मनप्रीत बुर्ज ने पहला, ईशमीत औलख ने दूसरा और गुरनूर गिल्लो ने तीसरा स्थान पाया। तीन किलोमीटर वॉक रेस में दक्ष कुमार प्रथम, पवन कुमार द्वितीय और बगढ़ सिंह तृतीय रहे। 800 मीटर दौड़ में गुरमीत सिंह पहले, मनमीत मेहता दूसरे और अमर सिंह तीसरे स्थान पर रहे।लड़कियों के वर्ग के परिणामओपन वर्ग की तीन किलोमीटर वॉक रेस में खुशदीप कौर खोखर प्रथम, प्रीत कौर द्वितीय और गीता तृतीय रहीं। 800 मीटर दौड़ में मनिता रानी ने पहला, कणिका ने दूसरा और बरखा नूर ने तीसरा स्थान हासिल किया। बैक थ्रो में निशा रानी प्रथम, सुमन रानी द्वितीय और हरप्रीत कौर तृतीय रहीं। शॉटपुट में यशिका गोयल पहले, जसविंद्र कौर दूसरे और हरदीप कौर तीसरे स्थान पर रहीं। लंबी कूद में खुशदीप कौर खोखर प्रथम, पलक द्वितीय और गुरमणी तृतीय रहीं।रिले दौड़ और हैंडबाल में भी दिखाया दमखमरिले दौड़ में मनिता, कर्ण, कार्तिक और प्रीत की टीम प्रथम रही। मनप्रीत, खुशदीप, दक्ष और रूप की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। हैंडबाल मुकाबले में नहर कॉलोनी रतिया की टीम विजेता और खोखर ढाणी रतिया की टीम दूसरे स्थान पर रही।