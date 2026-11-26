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बड़ागुढ़ा थाने से जांच अधिकारी लाभ सिंह ने बताया कि जांच में यह पता लगाना है कि फर्जी तरीके से फसल का पंजीकरण किसने करवाया, सरकारी खरीद किसके नाम पर दिखाई गई और किसानों के नाम पर जारी राशि आखिर किन लोगों तक पहुंची। प्रारंभिक जांच और सामने आई शिकायतों के अनुसार फसल पैदावार और सरकारी खरीद के आंकड़ों में बड़े स्तर पर अंतर की आशंका है।जमीन एक एकड़, पंजीकरण 20 एकड़ कामामले का चौंकाने वाला पहलू यह है कि कथित तौर पर ऐसे लोगों के नाम पर भी धान की बिक्री दिखाई गई है जिन्होंने अपने खेतों में धान की फसल बोई ही नहीं थी। कुछ लोगों के पास एक-दो एकड़ जमीन होने के बावजूद उनके नाम पर पोर्टल में 20-20 एकड़ तक धान की फसल का पंजीकरण दर्शाया गया। ऐसे में पुलिस यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि फसल का रकबा बढ़ाकर दर्ज करवाने में किन लोगों की भूमिका रही और संबंधित पंजीकरण किस स्तर पर सत्यापित किए गए। कुछ मामलों में दूसरे गांवों की जमीन को संबंधित व्यक्ति के नाम से जोड़कर फसल पंजीकरण करवाने की बात भी सामने आई है। यानी जिस व्यक्ति के नाम पर धान की सरकारी खरीद दिखाई गई जरूरी नहीं कि जमीन और खेती से उसका वास्तविक संबंध भी हो।अन्य राज्यों से धान लाकर जिले में बेचाकुछ आढ़तियों और बिचौलियों ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान से 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर धान खरीदा। बाद में इस धान को हरियाणा की मंडियों में सरकारी खरीद के तहत बेचकर 2489 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ लिया। इस प्रकार प्रति क्विंटल करीब 500 रुपये तक का अंतर है। फसल का फर्जी पंजीकरण करवाने वाले लोगों तक ही जांच सीमित नहीं रहेगी बल्कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ (हेफेड) और मार्केट कमेटी से जुड़े रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जाएगी। कंवरपुरा की करीब 15 एकड़ जमीन का मामला भी सामने आया है। इस जमीन पर धान की फसल दिखाकर 8 लाख 34 हजार रुपये का सरकारी भुगतान दर्शाया गया जबकि वास्तव में धान की खेती नहीं थी।रिश्तेदारों और परिचितों के खाते में गई राशिफर्जी तरीके से पंजीकरण करवाने के बाद सरकारी एजेंसियों से धान खरीद की रकम संबंधित लोगों के बैंक खातों में पहुंचाई गई। कुछ मामलों में रिश्तेदारों और परिचितों के खातों में भी रकम पहुंचने की बात सामने आई है। पुलिस बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि सरकारी भुगतान किस खाते में आया, उसके बाद कितनी राशि निकाली गई और आगे किन लोगों को हस्तांतरित की गई। कुछ लोगों से फसल की राशि खाते में डलवाने के नाम पर बैंक खाता और ओटीपी मांगे गए थे।अधिकतर मोबाइल नंबरों पर नहीं इनकमिंग सुविधामेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान दर्ज करवाए मोबाइल नंबर भी जांच के दायरे में हैं। अधिकतर मोबाइल नंबरों पर इनकमिंग सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि किसानों के नाम पर पंजीकरण करवाते समय मोबाइल नंबर किसके उपलब्ध करवाए गए और पोर्टल पर दर्ज जानकारियों का सत्यापन किस प्रकार हुआ। पुलिस साइबर सेल की सहायता से इन नंबरों की जांच करवाएगी।जांच अधिकारी ने बताया कि खरीद एजेंसियों से रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। इसके बाद सभी संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। जैसे-जैसे तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।