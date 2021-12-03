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Fatehabad News: दुकान में जुआ खेलते पांच लोग गिरफ्तार, 50,100 रुपये बरामद

Tue, 20 Oct 2026 02:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:00 AM IST
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Five people arrested for gambling in a shop
फतेहाबाद। औद्योगिक क्षेत्र योग नगर में किराना दुकान की आड़ में चल रहे जुए का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। गुरुनानकपुरा पुलिस चौकी की टीम ने छापा मारकर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 50,100 रुपये बरामद किए हैं।
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जांच अधिकारी उपनिरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि 18 अक्तूबर को चौकी प्रभारी पीएसआई रजत के नेतृत्व में पुलिस टीम रतिया बाईपास क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि योग नगर स्थित शिव कन्फेक्शनरी एवं वैरायटी स्टोर में जुआ खेला जा रहा है।
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इस पर पुलिस ने दुकान पर दबिश दी। उस समय दुकान का शटर आधा खुला था और पांच लोग वहां रुपये दांव पर लगाकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने दुकान के अंदर से 30,700 रुपये और आरोपियों के बैठने के स्थानों से 19,400 रुपये बरामद किए।
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पुलिस ने मौके से मोहित, तनुज, विनोद, राजकुमार और संदीप को गिरफ्तार किया। पांचों आरोपियों के खिलाफ हरियाणा सार्वजनिक जुआ निवारण अधिनियम, 2025 की धारा 3 और 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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