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दमकल विभाग के कर्मचारी कुलदीप के अनुसार विभाग को दोपहर करीब 1 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही टोहाना, जाखल, भूना, धारसूल सहित अन्य नजदीकी इलाकों से छह दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने में लगी हुई हैं। आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही हैं और धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया है।बताया जा रहा है कि गांव दमकोरा निवासी दर्शन सिंह और रामफल ने करीब 1000 एकड़ की पराली खरीदकर यहां भंडारण किया हुआ था। आग लगने से भंडारित पराली का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया है, जिससे किसानों को लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है।आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और स्थिति पर नजर रखे हुए है। आसपास के लोग भी मदद कर रहे हैं। दमकल कर्मी लगातार पानी की बौछार कर आग को फैलने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आसपास के खेतों और आबादी को नुकसान न पहुंचे।