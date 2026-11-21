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यात्रियों का कहना है कि रेलवे की ओर से अब तक इसे हटाने के लिए कदम नहीं उठाया गया है। यात्री राजू, अमित, साहिल, सुनील और राकेश ने बताया कि टिकट घर और प्रतीक्षालय तक पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए छत्ते को हटाना जरूरी है।यात्रियों को आशंका है कि छत्ता छिड़ने से मधुमक्खियां हमला कर लोगों को गंभीर रूप से घायल कर सकती हैं। यात्रियों के अनुसार शिकायत के बाद दिल्ली से मिले निर्देशों पर सुरक्षा अधिकारी उदयवीर ने फोन कर समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। हालांकि अभी तक छत्ता हटाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है।