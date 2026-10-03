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Fatehabad News: 29.6 किलो गांजा बरामद, अवैध बंदूक संग दो काबू

Sat, 03 Oct 2026 10:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 03 Oct 2026 10:55 PM IST
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29.6 kg of cannabis seized; two arrested with an illegal gun.
रतिया। सीआईए रतिया पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुल 29 किलो 640 ग्राम गांजा बरामद किया है। इन मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है।
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डीएसपी कुलवंत सिंह ने बताया कि बरामद गांजे की कीमत लाखों रुपये है। पुलिस अब गांजे की सप्लाई के स्रोत और इससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। पहले मामले में, सीआईए टीम 2 अक्तूबर को एएसआई राजेश कुमार के नेतृत्व में गश्त कर रही थी। उन्हें सूचना मिली कि पालसर निवासी अमरजीत उर्फ भगत गांजा बेचता है।
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वह रतिया से लाली रोड की ओर नशीला पदार्थ और अवैध हथियार लेकर जाने वाला था। पुलिस ने रतिया-लाली रोड पर बड़ी नहर के पास नाकाबंदी कर अमरजीत उर्फ भगत को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से 25 किलो 940 ग्राम गांजा मिला। एक अवैध टोपीदार मजल लोडेड बंदूक भी बरामद हुई।
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आरोपी बंदूक का कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज नहीं दिखा सका। उसके खिलाफ थाना शहर रतिया में एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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