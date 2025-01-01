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जिला वॉलीबाल संघ के प्रधान देवेंद्र दहिया और महासचिव अनुप भाकर ने बताया कि टीम चयन के लिए ट्रायल आयोजित किया गया था। इसमें खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा तकनीक और प्रदर्शन के आधार पर टीम में जगह बनाने के लिए प्रयास किए। ट्रायल के बाद महिला और पुरुष वर्ग में 14-14 खिलाड़ियों सहित कुल 28 खिलाड़ियों का चयन किया गया है।चयन प्रक्रिया में युवा प्रतिभाओं को भी अवसर दिया गया है। चयनित खिलाड़ियों को राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। ट्रायल के दौरान संघ के कोच जयप्रकाश और सोनू के अलावा प्रवक्ता अमित गोदारा व संदीप कुमार मौजूद रहे।पुरुष वर्ग में इन खिलाड़ियों को मिली जगहपुरुष वर्ग की टीम में सुनील, अजय, विवेक, आदित्य, मानिक, प्रिंस भादू, समर, चंकित, योगेश, पंकज, कौशल, सुमित, अमित और नवीन का चयन किया गया है।महिला वर्ग की टीम में ये खिलाड़ी शामिलमहिला वर्ग में प्रिया, चुटकी, खुशबू, रकीना, दीक्षा, इशिका, पूजा, दीक्षा, शीतल, काजल, पायल, प्रतिज्ञा, मानवी और अमीना को चुना गया है।