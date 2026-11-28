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पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खारा खेड़ी के प्राचार्य अनूप सिंह ने बताया कि नवोदय विद्यालय समिति के जयपुर संभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी केंद्रों पर सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश से पहले एडमिट कार्ड और पहचान पत्रों की जांच की गई। इसके बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया।भूना खंड में न्यू सनराइज वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और विश्वास नव शारदा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को केंद्र बनाया गया। जाखल मंडी में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रतिया में डीएवी पब्लिक स्कूल और मदर इंडिया कॉन्वेंट स्कूल तथा टोहाना में डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल और केएम सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा आयोजित की गई।फतेहाबाद खंड में बनाए गए थे तीन परीक्षा केंद्रपरीक्षा के लिए फतेहाबाद खंड में सबसे अधिक तीन केंद्र बनाए गए थे। इनमें बीघड़ रोड स्थित एसबीपी डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन स्थित डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल और सतीश कॉलोनी स्थित एपेक्स पब्लिक स्कूल शामिल रहे। भट्टू कलां में बालाजी पब्लिक स्कूल और पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा हुई।