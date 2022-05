{"_id":"6285c648b5f97e3bb3441a2c","slug":"accident-on-kundli-manesar-palwal-expressway-in-bahadurgarh","type":"story","status":"publish","title_hn":"Accident on KMP: बहादुरगढ़ में सो रहे मजदूरों पर चढ़ा ट्रक, तीन की मौके पर ही मौत, 10 से ज्यादा घायल","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बहादुरगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 19 May 2022 09:53 AM IST