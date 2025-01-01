Charkhi Dadri News: पुलिस ने 94 वाहन जांचे, 9 के काटे चालान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस महानिदेशक के निर्देशों पर आदमपुर पुलिस नाके पर चलाए गए अभियान में डीएसपी साहिल ढिल्लों के नेतृत्व में कमांडो दस्ते समेत 25 पुलिसकर्मी रातभर मुस्तैद रहे। पुलिस ने सीमा से गुजरने वाले वाहनों की गहनता से जांच की और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी।अभियान के दौरान पुलिस टीम ने कुल 94 वाहनों की जांच की। यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 वाहनों के चालान किए गए। वहीं जांच के दौरान संदिग्ध पाए गए 2 वाहनों को जब्त किया गया। रातभर चले सघन चेकिंग अभियान से असामाजिक तत्वों में हड़कंप की स्थिति बनी रही।हर वाहन की गंभीरता से जांच के निर्देश : डीएसपी साहिल ढिल्लों ने नाके पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि सीमा से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की सतर्कता और गंभीरता से जांच की जाए।उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि जिले की सीमा से होकर होने वाली आपराधिक गतिविधियों और नशे की तस्करी पर भी प्रभावी अंकुश लगाना है।