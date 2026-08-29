Charkhi Dadri News: अपराधियों और नशा तस्करों पर शिकंजा, रातभर चला नाका चेकिंग अभियान

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पुलिस ने बाढ़डा-सतनाली रोड स्थित लाड पुलिस नाके पर रातभर नाकाबंदी कर आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच की। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने कुल 125 वाहनों की जांच की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने और आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं होने पर 12 वाहनों के चालान किए गए। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी गई।अभियान के लिए डीएसपी धीरज कुमार के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम तैनात की गई। टीम में विशेष कमांडो दस्ते सहित कुल 26 पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिसकर्मियों ने लाड नाके पर मोर्चा संभालते हुए सीमा से जुड़े प्रमुख रास्तों पर लगातार निगरानी रखी। रातभर पुलिस बल हाई-अलर्ट पर रहा।अवैध हथियार और नशा तस्करी पर विशेष नजरपुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार ने कहा कि जिला पुलिस अपराध, नशा तस्करी और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जिले की सीमाओं से अवैध हथियार, मादक पदार्थ और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में औचक नाकाबंदी और सघन जांच अभियान आगे भी जारी रहेंगे।वाहनों के दस्तावेज और सवारियों की जांचनाकाबंदी के दौरान छोटे-बड़े सभी वाहनों को रोककर आवश्यक जांच की गई। संदिग्ध प्रतीत होने वाले वाहनों की सर्च लाइट और मेटल डिटेक्टर की सहायता से तलाशी ली गई। वाहन चालकों और सवारियों के पहचान पत्रों की भी जांच की गई।दस्तावेजों की जांच कीपुलिस ने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र की जांच की। दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड से मिलान करने के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की पृष्ठभूमि और आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला गया। आवश्यकता के अनुसार जिले में आने-जाने के कारणों की भी पड़ताल की गई।