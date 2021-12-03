Charkhi Dadri News: अदालत में पेश नहीं हुआ आरोपी, जेएमआईसी ने घोषित किया उद्घोषित व्यक्ति, प्राथमिकी दर्ज

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जानकारी के अनुसार, श्रीराम फाइनेंस बनाम अन्नू मामले में एनआई एक्ट से संबंधित केस अदालत में विचाराधीन है। आरोपी अन्नू पुत्र लीलूराम निवासी गुड़ाना, सुंदरदास मंदिर के पास दादरी को अदालत में पेश होने के लिए उद्घोषणा वारंट जारी किया गया था। अदालत ने 10 सितंबर 2026 को आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82/बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा की प्रक्रिया पूरी करवाई थी। इस संबंध में निष्पादन अधिकारी के बयान भी 15 सितंबर को दर्ज किए गए थे।

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चरखी दादरी। अदालत में पेश न होने पर गांव गुड़ाना निवासी अन्नू को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) लक्ष्य गर्ग की अदालत ने उद्घोषित व्यक्ति घोषित कर दिया है। अदालत के आदेश पर थाना शहर चरखी दादरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 209 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की आगामी जांच सीआईए स्टाफ-2 को सौंपी गई है।