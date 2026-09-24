हरियाणा सिविल सचिवालय को धमकी: बम से उड़ाने की मेल से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट; जांच जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 24 Sep 2026 12:44 PM IST
सार
धमकी भरा मेल आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई है। हरियाणा सिविल सचिवालय में डॉग स्क्वायड की टीम पहुंच गई है और हर कमरे की जांच हो रही है।
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विस्तार
चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय को बम से उड़ाने का धमकी भरा मेल आया है।
धमकी भरा मेल आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई है। हरियाणा सिविल सचिवालय में डॉग स्क्वायड की टीम पहुंच गई है और हर कमरे की जांच हो रही है।
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धमकी भरा मेल आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई है। हरियाणा सिविल सचिवालय में डॉग स्क्वायड की टीम पहुंच गई है और हर कमरे की जांच हो रही है।