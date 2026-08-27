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हरियाणा के 78 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार: एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार और दो अग्रिम वेतनवृद्धि मिलेंगी

Thu, 27 Aug 2026 12:04 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 27 Aug 2026 12:04 PM IST
सार

चयनित प्रत्येक शिक्षक को एक लाख रुपये नकद पुरस्कार मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें रजत पदक, प्रमाणपत्र और एक शॉल भी प्रदान किया जाएगा। शिक्षकों को पूरी आगामी सेवा अवधि के लिए महंगाई भत्ते के साथ दो अग्रिम वेतनवृद्धि भी मिलेंगी।

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State awards for 78 teachers from Haryana cash prize of ₹1 lakh two advance increments
हरियाणा राज्य शिक्षक पुरस्कार का एलाना - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए कुल 78 उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन किया है। इन शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने 26 अगस्त को इस संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए।

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चयनित प्रत्येक शिक्षक को एक लाख रुपये नकद पुरस्कार मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें रजत पदक, प्रमाणपत्र और एक शॉल भी प्रदान किया जाएगा। शिक्षकों को पूरी आगामी सेवा अवधि के लिए महंगाई भत्ते के साथ दो अग्रिम वेतनवृद्धि भी मिलेंगी। इन पुरस्कारों में से पहले चार शिक्षक दिवस समारोह में दिए जाएंगे। वेतनवृद्धि निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगी। वर्ष 2024 के लिए 40 शिक्षकों का चयन किया गया है। वहीं, वर्ष 2025 के लिए 38 शिक्षकों को चुना गया है। सरकार ने सभी चयनित शिक्षकों की जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दी है। विद्यालय प्रमुखों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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वर्ष 2024 के चयनित शिक्षक
वर्ष 2024 के लिए कुल 40 शिक्षकों का चयन हुआ है। इनमें फरीदाबाद के प्रधानाचार्य सतेंद्र कुमार और गुरुग्राम के श्याम कुमार शामिल हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग से गुरुग्राम के सोनू कुमार और पानीपत के महेंद्र सिंह को चुना गया है। प्राथमिक वर्ग में पानीपत के महेंद्र सिंह और करनाल के हंस राज को पुरस्कार मिलेगा। चरखी दादरी के सुभाष को मध्य विद्यालय वर्ग में सम्मानित किया जाएगा।
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वर्ष 2025 के पुरस्कार विजेता
वर्ष 2025 के लिए 38 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें भिवानी के प्रधानाचार्य हीरा लाल और पानीपत के विपिन कुंडू प्रमुख हैं। सिरसा के नरेश मार और भिवानी की सरोज भी इस सूची में शामिल हैं। गुरुग्राम के सुनील यादव और सोनीपत के प्रवीण कुमार को भी सम्मानित किया जाएगा। फतेहाबाद के राज कुमार और कुरुक्षेत्र के शिशपाल भी चयनित शिक्षकों में से हैं।

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