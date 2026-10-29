हरियाणा लोक सेवा आयोग को मिला नया अध्यक्ष: इन्हें मिली जिम्मेवारी, इतिहास के रह चुके हैं शिक्षक
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 29 Oct 2026 01:55 PM IST
सार
सतीश कुमार सैनी हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। सैनी साल 2011 में हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) में चयनित हुए थे।
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विस्तार
हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) के अध्यक्ष के रूप में सतीश कुमार सैनी ने शपथ ली है। उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। सोनीपत के बजीरपुरा निवासी सतीश सैनी को आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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इतिहास के रह चुके हैं शिक्षक
इससे पहले वह हरियाणा लोक सेवा आयोग में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। सतीश कुमार सैनी वर्ष 2011 में हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) में चयनित हुए थे। प्रशासनिक सेवा में आने से पहले वह पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) के रूप में इतिहास पढ़ाते थे।
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वर्ष 2022 में उन्हें हरियाणा लोक सेवा आयोग में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनाती मिली थी। आयोग में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्य करने के बाद उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। इसके बाद उन्हें आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। अब उनके नेतृत्व में आयोग की भर्ती और चयन संबंधी प्रक्रियाओं के संचालन की जिम्मेदारी होगी।
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