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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Recruitment for JE posts to be conducted via HKRN; applications open until the 11th.

Chandigarh-Haryana News: एचकेआरएन के माध्यम से जेई के पदों पर होगी भर्ती, 11 तक आवेदन

Thu, 05 Nov 2026 06:23 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:23 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से जूनियर इंजीनियर (जेई) के विभिन्न पदों पर भर्ती होंगी। आवेदन 11 नवंबर तक किए जा सकते हैं। यह भर्ती पैरा-इंजीनियरिंग एसोसिएट्स जूनियर इंजीनियर (सिविल), जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), जूनियर इंजीनियर (हॉर्टिकल्चर) और जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के लिए है।

सिविल इंजीनियर पद के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री आवश्यक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक या डिप्लोमा के साथ मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत अनिवार्य है। हॉर्टिकल्चर इंजीनियर के लिए हॉर्टिकल्चर में डिप्लोमा या डिग्री और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की अनिवार्यता है। चयन होने पर गुरुग्राम में निगम के निर्देशों के अनुसार सरकारी विभागों में नियुक्ति मिलेगी।
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